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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Производитель электромобилей Rivian увеличил квартальный убыток в четыре раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. в январе-марте 2022 года получил чистый убыток в размере $1,59 млрд против $414 млн годом ранее на фоне продолжающихся инвестиций Rivian в исследования и разработки (R&D), а также в производство.

В компании отмечают, что негативное влияние на ее результаты в прошлом квартале также оказали возросшие логистические расходы.

Убыток без учета разовых факторов составил $1,43 на акцию при среднем прогнозе рынка в $1,49 на акцию.

Компания сохраняет неизменным целевой показатель производства автомобилей на 2022 год, несмотря на серьезные проблемы в цепочках поставок.

В первом квартале Rivian выпустила 2553 электромобиля и поставила клиентам 1227 штук. Это принесло компании выручку в размере $95 млн. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $133 млн.

Rivian получила первую квартальную выручку в третьем квартале прошлого года, тогда показатель составил всего $1 млн. В четвертом квартале выручка достигла $54 млн.

Компания по-прежнему намерена выпустить 25 тысяч автомобилей в 2022 году, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводниковых и других компонентов, а также задержки в поставках, ограничивающих производство.

Rivian также сообщила, что получила предварительные заказы более чем на 90 тысяч электромобилей от покупателей в США и Канаде, в том числе, заказы на 10 тысяч машин уже после повышения ею цен в марте.

Rivian США Канада
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