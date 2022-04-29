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OR Group не исполнила обязательства по выплатам купонов двух выпусков облигаций

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также технический дефолт при выплате 29-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей.

Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", говорится в сообщении компании.

После дефолта у владельцев облигаций серии 001Р-04 появилось право требовать по ним досрочного погашения.

Данные требования наступают с момента возникновения дефолта (29 апреля) до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить бонды, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования по номинальной стоимости, плюс НКД.

Ранее компания "ОР" заявила, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций, однако только после ее согласования у банков-кредиторов сможет перейти к дальнейшим действиям по рестракту, в частности, проведению собраний владельцев облигаций.

Сейчас в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
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