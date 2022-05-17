США намерены увеличить штрафы для нарушающих экспортные ограничения компаний

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Власти США планируют повысить штрафы для компаний, которые нарушают ограничения на экспорт продукции в такие страны, как Россия и Китай, сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на помощника секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности в министерстве торговли США Мэттью Аксельрода.

По его словам, потенциальные изменения включают повышение штрафов для фирм, нарушающих правила, и возможность раньше обнародовать обвинения, "чтобы другие компании могли видеть в режиме реального времени, какого поведения следует избегать".

Кроме того, рассматриваются требования к компаниям, которые занимаются урегулированием дела до суда, чтобы избежать более жестких наказаний.

Согласно Аксельроду, изменения "будут направлены как на защиту нашей страны от этих растущих угроз со стороны государств, так и на привлечение к ответственности тех, кто не играет по правилам".