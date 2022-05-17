Магаданские власти предупредили о росте себестоимости золотодобычи на Колыме

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Магаданской области с учетом недостатка горюче-смазочных материалов, запчастей для тяжелой техники и подорожания российских машин возможен рост себестоимости добычи драгоценных металлов, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Олег Косолапов. Его слова приводит сайт обладминистрации.

На заседании регионального правительства Косолапов напомнил, что основной завоз ГСМ и запчастей для тяжелой техники состоялся в осенне-зимний период.

"Средний уровень обеспеченности по обоим критериям в среднем составляет 80%. В условиях международных экономических санкций не исключен дефицит деталей из-за отсутствия отечественных аналогов. Также на 30% увеличилась стоимость транспортной техники российского производства ("КАМАЗ", "Урал", "УАЗ"). Все это в совокупности может привести к росту себестоимости добычи драгметаллов", - говорится в пресс-релизе.

Недропользователи региона в январе-апреле 2022 года добыли 9,88 тонны золота, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, говорится в сообщении. Региональное Минприроды связывает сокращение добычи золота со снижением плановых показателей на предприятиях.

Добыча в январе-апреле производилась из рудных и россыпных месторождений. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ с показателем 7,2 тонны. Добыча россыпного золота осуществлялась в Сусуманском, Тенькинском и Северо-Эвенском городских округах и составила 0,17 тонны.

Заслушав доклад о подготовке области к промывочному сезону, губернатор Сергей Носов пришел к выводу, что, несмотря на потенциальные сложности, предпосылок для срыва золотодобычи в регионе нет.

Годовой план добычи драгоценных металлов в Магаданской области на 2022 год включает 52 тонны золота, в том числе 18,5 тонн россыпного. Недропользователи региона в 2021 году добыли 52,1 тонны золота, что на 6% превысило показатель 2020 года. Этот результат стал рекордным за последние 46 лет.