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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Путин во вторник проведет закрытое совещание по ситуации в нефтяной отрасли

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет закрытое совещание по вопросам развития нефтяной отрасли, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В середине дня, после двух, президент проведет совещание по вопросам развития нефтяной отрасли. Это будет в режиме ВКС. Путин продолжает регулярно еженедельно проводить экономические совещания и идет по самым главным важным для нашей экономики отраслям", - сказал Песков журналистам.

"Профильный доклад будет за (Александром - ИФ) Новаком - вице-премьером, будет традиционный обмен мнениями, оно (совещание - ИФ) будет в закрытом режиме", - отметил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Новак
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