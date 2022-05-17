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CVC Capital передумал покупать поставщика паллетов Brambles из-за волатильности

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Европейский фонд частных инвестиций CVC Capital Partners прекратил переговоры о покупке крупнейшего мирового поставщика паллетов для грузоперевозок Brambles Ltd, сославшись на "волатильность внешнего рынка".

Как сообщила Brambles, CVC Capital заявила, что не будет проводить детальный процесс due diligence в отношении операций компании, и прекратила переговоры.

Совет директоров и руководство Brambles теперь планируют сфокусироваться на плане реструктуризации компании и на стратегии по увеличению ценности Brambles для акционеров, отмечается в пресс-релизе.

Brambles, которая на мировых рынках работает под брендом CHEP, принадлежит около 355 млн паллетов, на которых перевозятся товары по всему миру. Позиции компании особенно сильны на рынках в Северной Америке, где она насчитывает более 24 тысяч клиентов-ритейлеров.

На торгах в Сиднее в понедельник акции Brambles подорожали до максимума за последние 8 месяцев после того, как компания сообщила о переговорах с CVC Capital. Сумма потенциальной сделки не разглашалась, но австралийские СМИ писали, что речь может идти о $13,94 млрд. По итогам сессии вторника котировки Brambles упали на 7,6%.

CVC Capital Partners Европа Австралия Brambles CHEP
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