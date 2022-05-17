Грузовые авиакомпании РФ могут получить 2,9 млрд руб. антикризисных субсидий

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ планируют выделить грузовым авиакомпаниям 2,9 млрд рублей на частичное возмещение расходов при выполнении перевозок в апреле-октябре этого года, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из федеральных ведомств.

Средства планируется выделить из резервного фонда правительства. Они будут распределяться исходя из фактического грузооборота по 21,19 руб. за тонно-километр.

Минтранс направил соответствующие предложения в финансово-экономический блок правительства, уточнил источник в транспортной отрасли. В пресс-службе Минтранса не предоставили комментариев. Замминистра Минэкономразвития Илья Торосов передал "Интерфаксу" через пресс-службу, что подготовленные Минтрансом "проекты актов о поддержке в 2022 году российских грузовых авиакомпаний" согласованы. Минфин их также согласовал, сообщил представитель ведомства. "В настоящее время документы отрабатываются на площадке аппарата правительства РФ", - отметил он.

Субсидии, как ожидается, получат авиакомпании группы "Волга-Днепр" (помимо одноименной компании объединяет AirBridgeCargo и "Атран"), "Авиастар-ТУ", "Ерофей", "Авиакон Цитотранс".

Предложения по поддержке грузовых авиакомпаний - позитивный сигнал для отрасли, считают в "Авиастар-ТУ". "Самый главный актив любой компании - люди. И, конечно, субсидии очень помогли бы сохранить рабочие места и квалифицированный персонал", - сказала агентству официальный представитель перевозчика Мария Татаренко. По ее словам, несмотря на закрытие ряда зарубежных направлений из-за антироссийских санкций, "Авиастар ТУ" продолжает летать внутри РФ и в Китай.

В январе-феврале 2022 года все российские грузовые авиакомпании перевезли 210 тыс. тонн грузов и почты (+5% год к году), общий грузооборот составил 1,3 млрд ткм (+9%), следует из статистики Росавиации. Лидерами рынка были AirBridgeCargo (88,6 тыс. т, 766,6 млн ткм), "Аэрофлот" (как и другие пассажирские авиакомпании возит грузы в багажных отсеках; 24,5 тыс. т, 118,8 млн ткм), Sky Gates (данные о перевозках скрыты), S7 (12,2 тыс. т, 35,3 млн ткм), "Победа" (9,4 тыс. т, 19 млн ткм). Данные за март и апрель Росавиация не публиковала. За весь 2021 год все компании перевезли до 1,48 млн т (+26%), грузооборот составил 9,2 млрд ткм.

AirBridgeCargo в прошлом году получила 55 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (+25%), следует из отчетности компании. Другие авиакомпании группы также завершили год с прибылью: у "Волги-Днепра" она составила 4 млрд руб. (+16%), у "Атрана" - 267 млн руб. (-29%).

В марте AirBridgeCargo и "Атран", парк которых состоит только из американских Boeing, приостановили все свои рейсы. Решение было принято "из-за санкций со стороны лизингодателей и заявления со стороны управления гражданской авиации Бермудских островов о прекращении срока действия сертификатов летной годности самолетов", сообщала пресс-служба группы. Часть сотрудников была направлена в административный отпуск. "Волга-Днепр", в свою очередь, продолжила выполнять перевозки на российских Ан-124 и Ил-76Т. При этом в СМИ сообщалось об аресте нескольких Ан-124 за пределами РФ, в том числе в Торонто (Канада).

В апреле сообщалось, что "Волга-Днепр" договорилась с правительством Москвы о выполнении в интересах столицы регулярных грузовых рейсов из других городов РФ и зарубежных стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским пассажирским и грузовым перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США и Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть уже предоставленные в аренду российским авиакомпаниям лайнеры.