Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос выплаты дивидендов 18 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" на заседании 18 мая рассмотрит вопросы проведения годового собрания акционеров, в том числе о выплате дивидендов, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, "Газпром нефть" выплатила дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на обыкновенную акцию. Исходя из чистой прибыли компании по МСФО за 9 месяцев (357 млрд рублей), "Газпром нефть" направила 50% прибыли на дивиденды.

Ранее аналитики оценили, что финальные дивиденды "Газпром нефти", исходя из опубликованной прибыли за 2021 год в размере 503,4 млрд руб., могут составить 13,1-20 рублей на акцию.

Руководство НК постоянно подчеркивает, что намерено продолжить практику выплаты промежуточных дивидендов. За весь 2020 год компания выплатила дивиденды в размере 10 рублей на акцию в дополнение к уже выплаченным за 9 месяцев 2020 года 5 рублям на акцию.

Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.