Акции МТС взлетели на 20% на новостях о дивидендах

"Московская биржа" объявила дискретный аукцион с 10:18

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Акции МТС выросли в начале торгов на "Московской бирже" в среду на 20,1% (до 261,15 рубля за штуку) на новостях о дивидендах; при этом ценные бумаги основного акционера компании - АФК "Система" - подорожали на 8,1% (13,35 рубля за штуку).

"Московская биржа" объявила дискретный аукцион по акциям МТС с 10:18, говорится в сообщении биржи.

На момент объявления дискретного аукциона рост котировок акций МТС составлял 18,4% к уровню закрытия предыдущего дня - до 257,5 рубля за штуку (на максимуме рост достигал 30%, до 282,9 рубля). Активный рост ценных бумаг компании, наблюдаемый в начале торгов 18 мая, вызван новостями о дивидендах. Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию. Совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей.

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги проходят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости. ​​​​

Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, на котором будет утверждаться выплата дивидендов, состоится 22 июня в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля.

Основным акционером МТС является ПАО АФК "Система" - общая доля корпорации и ее дочерних компаний в капитале телеком-оператора составляет 42,08%, эффективная доля - 49,93%. Freefloat - 42,2%.

В сентябре акционеры МТС утвердили промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2021 года в размере 10,55 рубля на акцию (21,10 рубля на АДР), общая сумма промежуточных дивидендов составила 21,08 млрд рублей.