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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

"СПБ биржа" готовится запустить торги китайскими фондовыми инструментами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в ближайшие недели готовится добавить к торгуемым инструменты китайского фондового рынка, заявил гендиректор биржи Роман Горюнов на конференции "Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"Что касается Китая, то в целом мы про это думали и раньше, для нас это не является чем-то новым, что мы вдруг побежали туда, мы достаточно долго туда бежали и, надеюсь, в течение ближайших недель все-таки прибежим. Понятно, что инфраструктуру сейчас сложнее строить, но вроде как основные проблемы мы решили и находимся на финальной стадии. В течение ближайших недель запустим, соответственно дадим возможность инвесторам торговать этими инструментами", - заявил Горюнов.

По его словам, для начала этих инструментов будет около нескольких десятков, потом это число будет увеличено.

СПБ биржа Роман Горюнов Китай
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