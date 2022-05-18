В Думе выступили против продления моратория по долгам туроператоров

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре не планирует поддержать продление моратория для туроператоров на выплату долгов туристам, так как "не имеет морального права это делать", заявил председатель комитета Сангаджи Тарбаев на правительственном часе с участием главы Ростуризма.

"Важный вопрос - долг перед туристами, который образовался вновь сегодня. Мы два пандемийных года боролись, давали мораторий нашим туроператорам на выплату тех долгов, которые образовались из-за неоказания туристических услуг. И сегодня, столкнувшись с санкциями, закрытыми границами, мы имеем дело с большим долгом в 40 млрд рублей. Это более миллиона граждан, которые оказались без туристической услуги", - сказал он.

"Я считаю, и мы в комитете считаем, что продлевать мораторий в качестве постановления для туроператоров мы не имеем морального права, так как уже два раза продлевали, и люди нам просто не поверят. Мы общались с коллегами из Ростуризма, есть инициатива предложить за счет государства вернуть деньги гражданам через банки, а потом разработать механизм с использованием гибкого графика, чтобы туроператоры постепенно вернули эти деньги в бюджет. Иначе мы этот вопрос не решим, 40 млрд у нас висит долга", - добавил Тарбаев.

17 декабря Госдума приняла закон о продлении отсрочки обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам, приобретенным до 31 марта 2020 года, до конца 2022 года. При этом отсрочка продлена только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии). Первоначально постановление действовало до 31 декабря 2021 года.