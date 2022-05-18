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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:14

Минфин может летом представить проект стимулирования долгосрочных сбережений

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минфин может летом представить проект стимулирования долгосрочных сбережений, заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков на конференции "Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"Таким образом, тема поддержки долгосрочных вложений в текущей повестке Минфина", - заявил он.

В частности, активно прорабатывается тема налогового стимулирования долгосрочных инвестиций.

"Иногда мы это называем ИИС 3-го типа (индивидуальный инвестиционный счет - ИФ), сейчас мы это называем единый налоговый вычет для долгосрочных инструментов, мы снова обсуждаем. Надеюсь, что уже в этом году правительство примет какие-то решения, но напомню, что это налоговые выплаты для граждан, которые инвестируют долгосрочно в различные финансовые инструменты долгосрочных сбережений", - добавил представитель Минфина.

По его словам, речь идет о таких инструментах, как продукты управляющих компаний, продукты долгосрочного страхования жизни и продукты негосударственного пенсионного обеспечения.

"Все эти продукты попадут под единый налоговый вычет, предполагается, что сумма будет такая же, как сейчас по ИИС первого типа - это 400 тысяч рублей на год", - пояснил Чебесков.

По его словам, дополнительным плюсом единого налогового вычета будет то, что инвестор также освобождается от налога на прибыль в том случае, если речь идет о действительно долгосрочных инвестициях.

"По продуктам негосударственного пенсионного обеспечения отдельно обсуждаем дополнительные плюсы и стимулы возможные, такие как софинансирование вложений гражданина в различных пропорциях. Также обсуждается тема гарантирования", - добавил Чебесков.

Идею единого налогового вычета Минфин озвучил в феврале этого года.

"Конечно, для этого они (продукты - ИФ) должны быть стандартизированы - не любой пенсионный продукт и не любой продукт страхования жизни будут подходить под это. Должны быть примерно одинаковые условия: должен быть предельный размер, такой же, как сейчас, вычет 400 тысяч рублей в год (речь идет об ИИС - ИФ), и так далее и тому подобное, и в этих пределах Минфин готов давать вычет по НДФЛ", - объяснил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Такое предложение Минфин сейчас направил в правительство, надеюсь, правительство нас поддержит. То есть мы говорим о том, что будет одинаковый налоговый вычет, который должен будет унифицированно давать гражданину возможность инвестировать во все эти продукты", - добавил замминистра финансов.

Ранее Чебесков говорил, что Минфин и Банк России обсуждают концепцию по распространению механизма налоговых стимулов ИИС-3 на все другие долгосрочные инвестиционные продукты.

В 2020 году ЦБ представил концепцию нового долгосрочного инструмента для инвестирования - ИИС-3 в дополнение к двум уже существующим. Он должен был быть рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. Для трансформации инвестирования в сбережения по ИИС-3 предлагалось вводить поэтапное ограничение доли высокорисковых активов на счете через 10 и 20 лет. Этот счет можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов. В таких случаях на ИИС третьего типа и ИИС первого типа предоставляется единый инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ в размере самостоятельно внесенных средств на ИИС (общий лимит - 400 тысяч рублей, подлимит для третьего типа - 120 тысяч рублей).

Минфин Иван Чебесков
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