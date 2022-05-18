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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Финальные дивиденды "Газпром нефти" за 2021 год могут составить 16 руб. на акцию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить финальные дивиденды за 2021 год в размере 16 руб. на обыкновенную акцию.

С учетом 40 руб., выплаченных по результатам девяти месяцев, общий размер дивидендов за 2021 г составит 56 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 8 июля 2022 года.

Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" пройдет в заочной форме 24 июня.

Газпром нефть
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