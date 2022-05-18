Рост потребления газа в РФ может частично компенсировать снижение экспорта

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в 2022 и последующие годы будет заметно превышать уровень 2020 года - года разгула пандемии коронавируса. Ожидаемое снижение экспорта отчасти компенсирует рост потребления газа внутри страны, следует из основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы, опубликованных на сайте Минэкономразвития.

Сценарные условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, согласованы с Минфином и Минэнерго и по поручению правительства в ближайшее время будут разосланы в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2022 год и подготовки бюджета и финансового плана на 2023-2025 годы.

Добыча

Добыча природного газа в России в 2022 году, как ожидается в базовом сценарии, снизится до 720,9 млрд куб. м после 763,5 млрд куб. м 2021 году. Консервативный сценарий прогноза предусматривает снижение добычи до 702,4 млрд куб. м.

Тем не менее, оба эти варианта оказываются выше фактической добычи газа в России за 2020 год (694,5 млрд куб. м).

Предыдущий макропрогноз, опубликованный в сентябре 2021 года, предусматривал достижение добычи газа в РФ в 2022 году уровня 748,9/740,0 млрд куб. м.

В 2023 году добыча ожидается на уровне 720 млрд куб. м (669 млрд куб. м по консервативному сценарию), в 2024 - 730 млрд куб. м (665,8 млрд куб. м), и в 2025 - 735 млрд куб. м (665,1 млрд куб. м).

Экспорт

Трубопроводный экспорт природного газа в 2022 году прогнозируется в базовом варианте на уровне 185 млрд куб. м (консервативный вариант - 165 млрд куб. м) после 205,6 млрд куб. м в 2021 и 202,5 млрд куб. м в 2020 году. Цифры, которыми оперируют чиновники, отличаются от экспортной статистики "Газпрома", так как включают в себя экспорт как в ближнее, так и в дальнее зарубежье, но не включают реэкспорт центральноазиатского газа.

В дальнейшем экспорт газа продолжит снижение, не исключают в Минэкономразвития: в 2023 году - до 175 млрд куб. м (консервативный вариант - 135 млрд куб. м), в 2024 - до 165 млрд куб. м (130 млрд куб. м) и в 2025 - до 155,3 млрд куб. м (125 млрд куб. м).

Прогноз исходит из сценария замещения российских энергоносителей на рынках "недружественных" стран и перенаправления российского энергетического экспорта в "нейтральные" страны, отмечается в документе.