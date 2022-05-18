МИД РФ заявил об активной переориентации экспорта энергоресурсов на Восток

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта энергоресурсов на Восток, спрос на них, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), будет только расти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наш естественный ответ очевиден: потребуется переориентация российского нефтегазового экспорта. Конечно, это непростая задача, решение которой повлечет за собой изменение логистических цепочек. Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток, как вы знаете", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Потребность в энергии в мире, особенно в АТР, будет стабильно расти, поэтому относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, в условиях внешнего санкционного давления физический объем экспорта российских углеводородов сократился, однако из-за значительного роста цен ожидается, что по итогам этого года доходы от нефтегазового экспорта по крайней мере не уменьшатся по сравнению с предыдущими периодами.

"Так называемое эмбарго, введение которого активно обсуждается в Евросоюзе, может еще больше взвинтить нефтяные котировки", - добавила Захарова.