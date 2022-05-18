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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

ЦБ ждет дальнейшего изменения потребительского поведения в ближайшее время

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшие месяцы ждет дальнейших изменений в потребительском поведении домохозяйств, говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

"Уже произошедший рост цен, экономическая неопределенность, повышение склонности к сбережению из-за усиления мотива предосторожности при росте привлекательности вкладов, ужесточение условий потребительского кредитования - все это будет в целом сдерживать спрос и отражаться на его структуре", - считает ЦБ.

На потребительское поведение также будут влиять изменения в инфляционных ожиданиях, чувствительных к наблюдаемой динамике цен.

"В целом в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения повышенной ценовой волатильности на различных сегментах потребительского рынка: динамика цен будет формироваться в условиях сдвигов в потребительских предпочтениях, с одной стороны, и адаптации производителей к новым условиям - с другой", - подчеркивает Банк России.

Изменение потребительского поведения и спроса, с одной стороны, и динамика предложения, зависящая, в том числе от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения, с другой, станут важными факторами инфляции в ближайшие месяцы, отмечает ЦБ.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит снижение инфляции до 5-7% в 2023 году и ее возвращение к цели в 2024 году, говорится в комментарии.

ЦБ РФ
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