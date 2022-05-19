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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В РФ предложили увеличить норматив сжигания попутного нефтяного газа без штрафа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письмо главе Минприроды Александру Козлову с предложением до конца текущего года увеличить действующий норматив сжигания попутного нефтяного газа без штрафов с 5% до 30% от производства. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В письме говорится, что ПНГ служит сырьем для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ), но их экспорт прекратился из-за операции на Украине: с февраля из-за закрытия границы остановились поставки в Венгрию, Молдавию и Румынию, а из-за санкций – и транзит через Белоруссию в Польшу и Прибалтику.

РСПП отмечает, что объемы СУГ перераспределены на внутренний рынок, что оказало негативное влияние на баланс и привело к резкому снижению цены энергоносителя. В результате произошло затоваривание и снижение загрузки заводов по переработке ПНГ. По данным СПбМТСБ, стоимость СУГ с двадцатых чисел февраля упала более чем на 40%, до 9 тыс. руб. за тонну.

В условиях ограничений на экспорт нефтекомпании вынуждены направлять большие объемы ПНГ на промысловые факелы. Но закон допускает сжигание только 5% от добычи. При сверхнормативном сжигании применяются повышающие коэффициенты штрафов – 25 и 100, а также взимается компенсация вреда атмосферному воздуху. РСПП отмечает, что при сжигании 500 млн куб. м ПНГ сверх разрешенного показателя сумма сверхлимитных платежей составит более 10 млрд руб., стоимость вреда атмосфере - более 8 млрд руб.

В России, по данным Росстата, в 2021 году был добыт 101 млрд кубометров ПНГ. В 2021 году в РФ было сожжено более 22 млрд кубометров ПНГ, этот показатель существенно не меняется с 2013 года, находясь в диапазоне 20-23 млрд кубометров.

РСПП Минприроды
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