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ВБ назвал показатели сжигания попутного газа в 2023 году худшими за пять лет

Россия названа лидером по факельному сжиганию, показатели выросли во всех регионах на фоне снижения добычи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В 2023 году показатели сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) сильно увеличились и стали худшими за пять лет, говорится в докладе Всемирного банка.

В целом объем сжигаемого газа за год увеличился на 9 млрд кубометров, или 7%, и если в 2022 году он составлял 139 млрд кубометров, то в 2023 году - уже 148 млрд куб. м.

По оценке банка, лидерами по факельному сжиганию остаются Россия, Иран, Ирак, США, Венесуэла, Алжир, Ливия, Нигерия и Мексика. В прошлом году на эти страны пришлось 75% мирового сжигания газа, в то время как их доля в нефтедобыче составила всего 46%. При этом если интенсивность сжигания увеличилась в России, Иране, Ираке, США и Ливии, то в Нигерии она осталась практически такой же, а в Венесуэле, Алжире и Мексике снизилась.

В России, которая занимает в списке первое место, показатели факельного сжигания увеличились во всех нефтедобывающих регионах, несмотря на то что добыча нефти снизилась на 2%. В результате объемы увеличились на 2,9 млрд куб. м (11%). Авторы связывают такие показатели в том числе с возможным ухудшением состояния нефтегазовых объектов из-за ограниченной доступности оборудования в связи с текущей геополитической ситуацией.

В Иране объемы сжигания ПНГ увеличились на 3,2 млрд куб. м (19%), что связано с ростом добычи нефти на 10% и недостатком инвестиций в соответствующую газовую инфраструктуру.

В 2023 году добыча нефти в мире выросла всего на 1% - до 81,6 млн б/с с 80,4 млн баррелей в сутки в 2022 году, а глобальная интенсивность факельного сжигания (объем сжигаемого в факеле газа на баррель добытой нефти) увеличилась на 5%. При ценах на газ по состоянию на апрель 2024 года потенциальная рыночная стоимость общего объема "потерянного" в факеле газа в 2023 году могла бы составлять от $9-48 млрд. Отказ от сжигания газа позволит предотвратить выбросы как минимум 381 млн тонн в эквиваленте углекислого газа, которые попадают в атмосферу каждый год.

Иран Всемирный банк США Ирак
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