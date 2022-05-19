IT-группа "T1" сменила гендиректора

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новым гендиректором ООО "Т1", владеющего компаниями одноименной IT-группы, с 16 мая стал Игорь Калганов.

Он сменил в должности гендиректора Сергея Соловьева, который руководил развитием "Т1" с апреля 2020 года, но принял решение продолжить карьеру в новых проектах, говорится в пресс-релизе компании.

Калганов работает в группе "Т1" с 2020 года, ранее он возглавлял входящую нее ГК "Иннотех", которая специализируется на разработке решений для цифровизации бизнеса.

"В должности генерального директора группы "Т1" Игорь Калганов будет отвечать за адаптацию стратегии под новые условия, создание и развитие в рамках холдинга новых технологических направлений, диверсификацию портфеля высокотехнологичных решений, повышение операционной эффективности. Важной задачей станет сохранение роста ключевых направлений бизнеса и усиление присутствия компаний группы на различных вертикальных рынках", - говорится в релизе "Т1".

В состав "Т1" входят компании "Т1 Интеграция", "Т1 Консалтинг", Т1 Cloud, "МультиКарта", "Иннотех" и "Дататех". Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, интернета вещей и др.

"Т1" создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компаний "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ.

Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, "Т1" на 69,4% принадлежит ООО "Сирокко Технолоджи" Юлии Манкос, напрямую она владеет еще 0,1% группы. Еще 30,5% "Т1", ранее принадлежавшие ВТБ, сейчас у ЗПИФа "Ось", которым управляет ООО УК "НРК-Капитал".