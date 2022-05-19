Сбербанк планирует сохранить международное присутствие

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк, несмотря на санкции, рассчитывает сохранить международное присутствие, изучает возможности в странах Ближнего Востока и Персидского залива, сообщил на KazanSummit старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.

"Международный бизнес по-прежнему осуществляет свою деятельность, и я считаю, что у него остаются перспективы, - сказал он. - Мы рассчитываем на то, что Сбербанк, как группа, безусловно, может и должен сохранить свое международное присутствие. Мы в настоящий момент активно анализируем перспективы развития этого бизнеса, видим интересные для нас вновь открывающиеся рынки и регионы, связанные с Ближним Востоком, странами Персидского залива".

По его мнению, направление Sberbank International должно сохраниться.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).