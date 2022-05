Фондовые индексы США вновь снизились после обвала днем ранее

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после худшего с лета 2020 года падения днем ранее, вызванного слабой отчетностью крупных ритейлеров.

"Ритейл бьет в самое сердце двигателя американской экономики, то есть в потребителей", - сказал Джо Куинлан из Merrill and Bank of America Private Bank.

Тем временем в четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 21 тыс. - до 218 тыс. человек с пересмотренных 197 тыс. неделей ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 200 тыс. с ранее объявленного уровня в 203 тыс.

Продажи домов на вторичном рынке в США в апреле упали на 2,4% относительно марта и составили 5,61 млн домов в пересчете на годовые темпы. Продажи снизились по итогам третьего месяца подряд и достигли минимального уровня с июня 2020 года.

Акции Cisco Systems Inc. упали по итогам торгов на 13,7%. Американский производитель сетевого оборудования в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль, однако выручка оказалась хуже ожиданий экспертов, а квартальный прогноз разочаровал инвесторов.

Вслед за Cisco снизилась капитализация основных ее конкурентов, включая Juniper Networks (-3,5%), Broadcom (-4,3%) и Arista Networks (-1,4%).

Рыночная стоимость Bath & Body Works упала на 6,8% после того, как производитель парфюмерии и парфюмированных изделий ухудшил годовой прогноз, несмотря на лучшую, чем ожидалось, квартальную прибыль.

Капитализация Spirit Airlines снизилась на 1,7%. Совет директоров лоукостера призвал акционеров компании отклонить предложение JetBlue Airways Corp. о покупке и поддержать сделку с Frontier Group Holdings Inc.

В феврале этого года Spirit Airlines заключила сделку с Frontier, оценившей авиакомпанию в $2,9 млрд. В апреле Spirit получила более высокое предложение - $3,6 млрд - от JetBlue, однако отклонила его, отметив высокий риск того, что эта сделка не получит одобрения регуляторов.

Цена бумаг Harley-Davidson Inc. упала на 9,3% после того, как компания сообщила о приостановке сборки и поставки всех мотоциклов на две недели из-за проблем с неназванным поставщиком запчастей.

Котировки Synopsys Inc. выросли более чем на 10%. Разработчик программного обеспечения для проектирования электроники отчитался о росте чистой прибыли во втором финквартале в 1,5 раза и повысил годовой прогноз.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,75% - до 31253,13 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали акции Cisco, а также бумаги Travelers Cos. Inc. и Walmart Inc., подешевевшие на 2,9% и 2,7% соответственно. В плюсе закрылись лишь шесть компаний из входящих в расчет индикатора, включая UnitedHealth Group Inc. (+1,6%) и Boeing Co. (+1,2%).

Standard & Poor's 500 понизился на 0,58% - до 3900,79 пункта. Индикатор снизился примерно на 19% с январского пика, вплотную приблизившись к "медвежьему" тренду.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,26% и составил 11388,50 пункта.