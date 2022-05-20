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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

ЦБ Китая неожиданно снизил базовую ставку по кредитам сроком на пять лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%.

Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.

Ставка по кредитам сроком на год оставлена на уровне 3,7%, говорится в сообщении НБК. В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

Эксперты не ожидали снижения ставок, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ не изменил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), являющуюся ориентирам для LPR, отмечает The Wall Street Journal.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским центробанком реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

НБК Китай
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