Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики нефти и металлов, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6% во главе с бумагами "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2384,75 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1247,02 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар подешевел до 59,78 рубля (-0,46 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), TCS Group (+1%), бумаги "Магнита" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), Московской биржи (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,9% и -1,5% "префы"), "РусГидро" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон нельзя назвать однозначно позитивным, но для российского рынка важным является стабильно дорогая нефть и позитивная динамика контрактов на поставки металлов. Слабость китайского рынка пока нельзя назвать долгосрочным явлением, так как власти КНР планируют в ближайшее время ослабить меры сдерживания COVID-19 в Шанхае, что оживит спрос на сырьевые ресурсы. Соответственно, можно ожидать роста акций в российском секторе нефти и газа.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в понедельник рынок акций РФ может попробовать частично восстановиться после просадки в пятницу, чему будет способствовать неплохой внешний фон. Однако в случае продолжения укрепление рубля индекс МосБиржи покажет лишь небольшой рост, чуть выше отметки 2400 пунктов.

На неделе внимание инвесторов будут приковано к экономическому форуму в Давосе, который стартует в понедельник и на котором будут обсуждаться перспективы глобального экономического роста. В среду ожидается публикация протоколов с майского заседания ФРС, которые могут дать инвесторам большую ясность относительно планов регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики. Также в середине недели выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США за апрель, отмечает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что главным фактором для движения мировых рынков на неделе останутся ожидания инвесторов относительно действий мировых Центробанков в рамках денежно-кредитной политики и их влияния на мировую экономику. Инвесторы опасаются удорожания фондирования в различных мировых валютах и снижения ликвидности на рынках. Основной фокус внимания сосредоточен на возможных дальнейших действиях ФРС США. Высокая инфляция может заставить американского регулятора пойти на более активное ужесточение ДКП. Это будет способствовать росту ставок в американской экономике, что негативно скажется на показателях компаний, а также приведет к росту доходности американских казначейских облигаций, что стимулирует переток средств из акций в облигации.

Настроения на рынках в понедельник умеренно позитивные. На Мосбирже покупки российских акций могут активизироваться, в результате чего индекс Мосбиржи попытается вернуться в район 2400 пунктов. В случае ухудшения настроений ближайшую поддержку рынок может встретить в районе 2350 пунктов, где проходит краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от апрельских минимумов. Его пробой поставит под сомнение возможность подъема рынка в район 2600 пунктов. До пробоя тренда сценарий роста рынка остается базовым, полагает Зварич.

В США индексы акций завершили пятничные торги разнонаправленно, изменившись на 0,01-0,3%.

Поддержку рынку оказали новости о снижении ключевой ставки в Китае, что дало позитивный импульс в начале торгов. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.

Китай в последний месяц вынужден вести борьбу с новой вспышкой коронавируса и принимать жесткие меры. Это спровоцировало падение производственной и потребительской активности в стране. Снижение ставки, как ожидается, простимулирует рынок недвижимости страны за счет снижения стоимости ипотечного кредитования, отмечает также MarketWatch.

Тем не менее беспокойство трейдеров по поводу будущего экономического роста в какой-то момент торгов перевесило утренний оптимизм. Перспектива еще большего повышения ставки ФРС может негативно сказаться на акциях роста, которые в последние несколько лет подогревали подъем на фондовом рынке. На этом фоне инвесторы предпочитают выводить деньги из технологических компаний в реальный сектор, отмечает The Wall Street Journal.

В Азии в понедельник динамика индексов также смешанная (японский Nikkei вырос на 1%, корейский KOSPI - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,3%).

На этой неделе в Японии проходит саммит QUAD - четырехстороннего консультативного механизма по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В состав QUAD входят США, Австралия, Индия и Япония. Ожидается, что во время этого мероприятия президент США Джо Байден объявит о новых шагах по экономическому сотрудничеству.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник сохраняют позитивный импульс после роста предыдущей недели. Поддержку ценам оказывают ожидания увеличения спроса по мере того, как власти Китая снимают коронавирусные ограничения в Шанхае, в то время как поставки сырья остаются ограниченными из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $113,65 за баррель (+1% и +0,4% в пятницу), июльская цена WTI - $111,27 за баррель (+0,9% и +0,4% в пятницу).

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.