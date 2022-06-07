Акционеры "Полюса" утвердили состав временного совета директоров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры золотодобывающей компании "Полюс" утвердили состав временного совета директоров, сообщила компания.

В совет вошли второй крупнейший акционер компании Ахмет Паланкоев, а также менеджеры "Полюса" Алексей Востоков (CEO), Михаил Стискин (CFO), Владимир Полин (старший вице-президент по операционной деятельности), Юлия Андроновская (вице-президент по персоналу и организационному развитию), Феликс Ицков (вице-президент по коммерции и логистике), Станислав Писаренко (вице-президент по правовым и имущественным вопросам), Антон Румянцев (вице-президент по стратегии и развитию бизнеса) и Виктор Дроздов (директор департамента деловых коммуникаций и IR).

В дальнейшем временный совет займется поиском потенциальных кандидатов на позиции независимых директоров. "Полюс" неоднократно заявлял о намерении сформировать совет директоров, состоящий в основном из независимых директоров, на годовом собрании акционеров.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Она разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Ее крупнейшие акционеры - Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%). На Московской бирже и LSE продолжают обращаться 22,25%.