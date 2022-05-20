Мосбиржа летом может позволить нерезидентам торговать российскими ценными бумагами

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа в конце июня планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке и подтвердила Московская биржа.

Торги для нерезидентов будут проходить в режиме переговорных сделок, по крайней мере первое время.

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер капитального контроля, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на беспрецедентно жесткие санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены, но активы нерезидентов на фондовом рынке остаются заблокированными.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможности портфельных инвестиций нерезидентов через спецсчета типа "С", но о выводе их инвестиций с фондового рынка пока говорить рано.

"Те ограничения, которые мы установили - ограничения на движение капитала, - мы в рамках них сейчас рассматриваем, обсуждаем возможности, чтобы в рамках счетов типа "С" нерезиденты могли осуществлять портфельные инвестиции в российские ценные бумаги. Но это только подходы, мы это обсуждаем", - сказала Набиуллина. В то же время она подчеркивала, что о возможности вывода этих инвестиций за рубеж, их репатриации в обозримой перспективе речи не идет.

Как сообщил "Интерфаксу" участник рынка, знакомый с ситуацией, сейчас брокеры готовят соответствующие IT-решения, чтобы предоставить возможность торговать в этом режиме своим "заблокированным" клиентам-нерезидентам.

"Московская биржа разрабатывает механизм для обеспечения нерезидентам разрешенных по действующему регулированию операций на рынках биржи, в том числе с использованием счетов типа "С". Дата запуска сервиса будет определена после проведения тестирования участниками, согласования и внесения необходимых изменений в действующие нормативные документы и регламенты биржи", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Собеседник агентства на рынке отметил, что отдельная секция будет рассчитана именно на нерезидентов, и торговать они смогут только с другими нерезидентами - российских клиентов брокеров там не будет: это делается, чтобы избежать арбитража. При этом полученные от продажи рубли иностранцы смогут вывести, но только на российские счета типа "С". О выводе средств за рубеж пока речи не идет.

Как подтвердил "Интерфаксу" глава холдинга "Финам" Владислав Кочетков, в новой секции будут представлены почти все ключевые участники рынка, у которых нерезиденты преимущественно и открывали счета.

"Нерезиденты открывали счета преимущественно в самых крупных компаниях, на которые приходится совокупно 95% оборота рынка", - заявил Кочетков.

Запуск отдельного режима торгов для нерезидентов он считает позитивным шагом, но опасается, что это окажется секция одних продавцов, так как многие инвесторы будут стремиться избавиться от бумаг подсанкционных компаний из соображений комплаенса. По этой причине важным остается вопрос, будут ли туда допущены нерезиденты из "дружественных" стран, которые могут выступить покупателями.

"Если основной рынок относительно уравновешен, есть и продавцы, и покупатели, то тут мы получим очень странную площадку, где преобладают исключительно продавцы, которые находятся в полуистерическом состоянии и готовы продавать почти по любой цене", - отмечает Кочетков.

Он напомнил, что примерно месяц назад держатели российских АДР готовы были сбросить их по цене 10-15% от котировок акций на Мосбирже. "Они находились в коллапсе: обязаны продать, а продать не могут. Нужны дружественные нерезиденты или якорный скупщик, которые могут выступить покупателями", - добавил Кочетков.

Теоретически объемы торгов в секции могут быть высокими, если найдутся покупатели.

Кочетков напомнил, что доля нерезидентов до марта 2022 года в акциях, обращающихся на "Мосбирже", доходила до 50-55%.

"Кого-то - те же кики (контролируемые иностранные компании - ИФ) и нерезиденты из стран Таможенного союза - теоретически могут как дружественных нерезидентов пустить в основной режим, но в особом режиме все равно останется 30-40% нерезидентов. На российском рынке доминировали нерезиденты из недружественных стран", - напомнил глава "Финама".

Несмотря на то, что вывести капитал нерезиденты таким образом не смогут, по мнению опрошенных экспертов, это позволит им хотя бы выйти из бумаг подсанкционных компаний и остаться в рублях.

Согласно президентскому указу от 5 марта, конвертировать зачисляемые на спецсчета типа "С" рубли в валюту можно только с разрешения российских властей.