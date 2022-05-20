Финансирование программы развития села в 2023-2024 гг. может снизиться до 40 млрд руб.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в РФ в 2023 и 2024 годах по сравнению с этим годом может снизиться. Однако Минсельхоз будет добиваться увеличения этого показателя. Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

"В прошлом году на цели госпрограммы было направлено 39,7 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд рублей - из резервного фонда. На текущий год предусмотрено 42,5 млрд рублей. На плановые 2023-2024 годы пока предусмотрено по 40 млрд рублей, но тем не менее Минсельхоз совместно с депутатами и сенаторами продолжает работу по увеличению суммы финансирования по этому направлению", - сказал Лут.

Как заявил на встрече министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, за два года реализации программа охватила 8 млн человек в 6,5 тыс. населенных пунктах. За это время в 570 населенных пунктах в 62 субъектах построено и модернизировано 183 школы, 94 детских сада, 90 объектов здравоохранения, 170 спортивных объектов и 290 домов культуры и культурно-досуговых центров. В 2022 году финансируется еще 126 проектов в 49 субъектах, за счет чего появится еще более 200 социально-значимых объектов.

Это способствовало созданию в реальном секторе и в социальной сфере села более 30 тыс. рабочих мест.

"Особой популярностью в решении жилищного вопроса пользуется сельская ипотека по льготной ставке, которая выдается до 3% годовых. За 2020 и 2021 годы выдано более 97 тыс. таких кредитов, сумма - 187 млрд рублей. И, конечно же, это позволяет гражданам приобрести или построить свое жилье, и уже, соответственно, более 5 млн квадратных метров такого жилья приобретено", - сказал министр.

При этом он обратил внимание на то, что "на отдельных территориях доля сельского населения начинает расти". "Мы постоянно получаем поток обратной связи от людей, а объем заявок на участие от регионов из года в год в разы превосходит наши возможности по финансированию. Все это подтверждает, что госпрограмма реально работает и востребована", - сказал Патрушев.