Белоруссия предложила снять ограничения на перемещение транспорта внутри СНГ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия предлагает странам СНГ отменить ограничения на перемещение физлиц и всех видов транспорта внутри Содружества на фоне усиления западных санкций в отношении белорусских и российских грузоперевозчиков.

Об этом на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Видеозапись его выступления распространила его пресс-служба.

Он напомнил, что с апреля Евросоюз запретил въезжать на свою территорию машинам российских и белорусских автоперевозчиков, исключение сделано только для перевозок некоторых товаров. Поэтому этим компаниям пришлоь переориентировать потоки грузов на другие направления. Головченко назвал необходимым "задействовать потенциал внутреннего транспортного рынка" СНГ, отметив, что здесь есть резерв.

"В ЕАЭС у нас принята программа поэтапной либерализации каботажных перевозок грузов. Считаю, что в рамках Содружества нам также необходимо принять меры по совершенствованию транспортных коридоров, созданию современных условий для перемещения грузов между государствами-участниками СНГ, снятию ограничений на передвижение физических лиц и всех видов транспорта внутри Содружества", - заявил белорусский премьер.