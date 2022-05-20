Участники рынка сообщили об отмене с 1 июня запрета ЦБ на короткие продажи

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк Росси с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке, сообщили со ссылкой на предписание регулятора для профучастников "Тинькофф инвестиции" и "ВТБ Мои инвестиции" в своих официальных телеграм-каналах.

Также отменяется запрет на покупку валюты с плечом.

Решение принято "в целях обеспечения законных интересов инвесторов на финансовых рынках".

"Интерфакс" направил запрос в ЦБ РФ.

Регулятор ввел запрет на короткие продажи на российском рынке 24 февраля. Банк России объяснил тогда необходимость введения такой меры "обеспечением защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках", а также для "снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности".