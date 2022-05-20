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Китайские хедж-фонды вынуждены сокращать вложения в акции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китайский сегмент хедж-фондов стоимостью около $1 трлн может ухудшить потрясения на фондовом рынке, поскольку масштабные потери заставляют некоторых портфельных управляющих активно продавать бумаги.

Около 2,35 тыс. хедж-фондов, связанных с акциями, в прошлом месяце опустились ниже показателя, при котором обычно возникает необходимость сокращать вложения, при этом многие приблизились к уровню, требующему ликвидации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевого провайдера данных.

Подобные признаки стрессовой ситуации "близки к историческому максимуму", говорится в докладе аналитиков China Merchants Securities Co.

Правила в отношении продажи активов нетипичны для других стран, но являются нормой для Китая, где они были введены для защиты инвесторов в хедж-фонды от масштабных потерь. Между тем они могут негативно отразиться на падающем рынке, когда многочисленные фонды вынуждены сокращать вложения в акции.

Признаком, указывающим, что ситуация обратила на себя внимание регуляторов, является тот факт, что операторы бирж стали просить некоторые фонды оценить масштаб давления на свои портфели начиная с марта, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Давление на рынок может быть достаточно большим после активного расширения отрасли в прошлом году", - говорит директор исследовательского центра китайских хедж-фондов в университете Shanghai Advanced Institute of Finance Ян Хон.

Китайский фондовый индекс CSI 300 Index в январе-апреле продемонстрировал худшую динамику с 2008 года. Индикатор рухнул примерно на 17% с начала года, поскольку жесткая политика в отношении борьбы с коронавирусом и проверки частных компаний ухудшают уверенность инвесторов. Слабые статистические данные усиливают опасения о том, что рынки останутся под давлением, если Китай не изменит подход.

Сегмент хедж-фондов в минувшем году продемонстрировал рост на 66%, общая стоимость всех активов под управлением составила 6,1 трлн юаней ($903 млрд). По состоянию на 31 марта хедж-фонды управляли активами на 6,35 трлн юаней.

Все фонды понесли потери в первом квартале за исключением тех, что фокусируются на сырьевом секторе.

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