ЦБ на фоне замедления роста цен видит пространство для снижения ставки в 2022 г.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России на фоне существенного замедления текущего темпа роста цен видит пространство для снижения ключевой ставки в течение 2022 года, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам в Госдуме.

"Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал Заботкин.

В Госдуме прошло совместное заседание ряда экономических комитетов, в ходе которого была рассмотрена текущая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ, а также действия регулятора, направленные на преодоление санкционных ограничений.

Заботкин отметил, что депутаты высказали мнение, какие изменения могли бы быть внесены в ДКП в новых условиях.

"Постарались объяснить нашу позицию, что даже в новых условиях ни в коей мере нельзя терять ориентацию денежно-кредитной политики на основную ее цель, а именно на поддержание ценовой стабильности", - заявил зампред ЦБ.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. До этого регулятор 8 апреля понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.