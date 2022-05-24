Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, причем второй не удержал рубеж 2300 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2296,66 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1252,05 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар упал до 56,75 рубля (-1,12 рубля) - минимум с конца марта 2018 года.

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), "Татнефти" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,1%), расписки TCS Group (-1,1%), бумаги "Яндекса" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,4% "префы"), "Магнита" (-0,3%), Московской биржи (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+0,4%), акции "Газпрома" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Qiwi (+2,4% АДР) оставила вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении, сообщит о своих решениях позднее, сообщила компания. Группа отмечает, что в настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например, ограничения ЦБ РФ на передачу дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

Qiwi решила отказаться от выплаты дивидендов по итогам IV квартала 2021 года. По итогам III квартала 2021 года группа выплатила дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ остается под давлением укрепления рубля. Высокие цены на товары российского экспорта обеспечивают значительный приток валюты. Импорт остается низким, хотя в большей степени на курс рубля влияет отсутствие таких ослабляющих факторов, как формирование международных резервов, пополнение ФНБ, экспорт капитала и вывод прибыли иностранными предприятиями. Как итог, рублевый индекс МосБиржи снижается, а РТС растет. Кроме того, на российские акции оказывает давление нередкий отказ компаний от выплаты дивидендов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что индекс МосБиржи может опуститься ниже сильного уровня поддержки 2300 пунктов. В случае реализации такого сценария индекс может продолжить снижение, вплоть до 2200 пунктов.

Во вторник выйдет большой блок статистики по деловой активности в Германии, Франции, Еврозоне и США - предварительный индекс PMI в промышленности и секторе за май. Скорее всего, деловая активность в европейских странах и США в мае существенно замедлит свой рост, что связанно с высоким уровнем инфляции и сложностями с поставками для производства. На этом фоне негативные настроения на мировых рынках сохранятся.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что утром во вторник на рынке акций вероятно сохранение негативных настроений, что может увести индекс МосБиржи под минимумы первой половины мая, установленные чуть выше 2280 пунктов. В этом случае снижение может ускориться за счет закрытия длинных позиций в российских акциях по "стопам". Это откроет рынку дорогу к апрельским минимумам, установленным в районе 2170 пунктов.

Доллар продолжает получать поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат накапливают рублевую ликвидность для последующей выплаты налогов. В сложившихся обстоятельствах рубль попытается продолжить рост, в результате чего доллар может уйти ниже минимумов прошлой недели, установленных в районе 57 руб./$1, полагает Зварич.

В США накануне индексы акций выросли на 1,6-2% на фоне общего увеличения аппетита к риску на финансовых рынках благодаря сигналам, что Штаты могут отменить часть торговых ограничений для Китая, введенных администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа.

Нынешний американский президент Джо Байден заявил, что вопрос пошлин на импорт китайских товаров в США находится на рассмотрении, и он намерен обсудить его с министром финансов страны Джанет Йеллен после своего возвращения из азиатского турне, сообщило агентство Bloomberg. Эти слова Байдена были интерпретированы инвесторами как сигнал возможной отмены некоторых пошлин.

Поддержку рынку в понедельник также оказали заявления представителей банка JPMorgan, повысившие оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США. Крупнейший банк США по объему активов повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода (NII) на 2022 год до $56 млрд с ранее ожидавшихся $53 млрд.

Главный финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум заявил в ходе мероприятия для инвесторов, что потери по кредитам банка в текущем году, вероятно, останутся крайне низкими, поскольку американцы еще не исчерпали запасы денежных средств, накопленные в период пандемии.

Тем временем, главный исполнительный директор банка Джеймс Даймон, также выступивший на мероприятии, отметил, что американская экономика остается сильной, потенциальные препятствия для роста не являются непреодолимыми.

Между тем, во вторник снижается фондовая Азия (японский Nikkei просел на 0,9%, корейский KOSPI - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,3%) на фоне опасений по поводу инфляции, затмевающих оптимизм в отношении возможной отмены Штатами части торговых ограничений для КНР; также "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 1,3%).

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине и ее влиянием на динамику цен на сырьевые товары, а также оценивать возможность негативных последствий для мировой экономики на фоне локдаунов в Китае.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены снижаются на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жестких карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $112,11 за баррель (-1,2% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $109,03 за баррель (-1,1% и +0,01% накануне).

Меры поддержки экономики, в том числе, налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.