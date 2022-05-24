Госдума приняла законопроект о конфликте интересов при госзакупках и закупках госкомпаний

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла во II чтении законопроект, который предусматривает дополнение законов "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) нормами, направленными на устранение конфликта интересов при проведении госзакупок и закупок госкомпаний.

Сам законопроект о конфликте интересов был подготовлен Минфином еще в начале 2020 года. В числе прочего документ уточняет условия, при которых может возникнуть конфликт интересов при проведении госзакупок, расширяет перечень лиц, которые должны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уточняет перечень лиц, которые не могут входить в состав конкурсных комиссий и т.п.

Кроме того, документ уточняет термины и определения, используемые в "конфликтных" положениях 44-ФЗ, с аналогичными терминами и определениями Гражданского кодекса РФ и других законов.

Что касается закупок госкомпаний, то здесь законопроект предусматривает введение требования к руководству госкомпании и членам конкурсных комиссий о принятии ими мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также законопроект устанавливает перечень физических лиц, которые не могут быть членами комиссий по осуществлению закупок в рамках 223-ФЗ.

В мае прошлого года Госдума приняла этот законопроект в I чтении.

Ко II чтению законопроект был дополнен положениями, обязывающими заказчиков принимать дополнительные меры по устранению конфликта интересов при закупках.

В частности, документ предполагает, что заказчики будут получать информацию обо всех соисполнителях и субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. С учетом этой информации заказчики должны будут принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в случае привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков из числа юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика, его заместителю, члену комиссии по осуществлению закупок, руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а также супругам, близким родственникам и свойственникам.

Вопрос устранения конфликта интересов при проведении закупок, прежде всего госкомпаний, поднимался еще в 2017 году. Тогда Минфин подготовил поправки к 223-ФЗ, предусматривающие запрет на привлечение заказчиками аффилированных юридических и физических лиц.

В 2019 году Счетная палата РФ предложила добавить в закон о закупках госкомпаний нормы, направленные на предотвращение коррупционных проявлений - в частности, об установлении запрета на конфликт интересов между заказчиком и участником закупки.