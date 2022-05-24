Германия планирует вернуть в строй угольные электростанции при нехватке газа

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии планируют вернуть в строй электростанции, работающие на угле, в случае прекращения Россией поставок газа в страну. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении законопроект.

Соответствующий план должен обнародовать во вторник министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

В резерве у Германии энергетические предприятия совокупной мощностью почти 6 ГВт (гигаватт), многие из которых должны были быть закрыты в рамках программы постепенного ухода от угольной энергетики.

"Запрос на наращивание угольной генерации предусмотрен лишь в случае нехватки газа или в случае угрозы дефицита газа и необходимости сокращения его использования для выработки электроэнергии", - говорится в предлагаемом законопроекте.

"Мы должны завершить поэтапное сокращение использования угля в Германии к 2030 году. При нынешнем кризисе, это более важно, чем когда-либо. Однако на этом пути нам следует усилить меры предосторожности и сохранить угольные электростанции в резерве на более долгое время", - отмечается в законопроекте.

В соответствии с ним, правительство ФРГ сможет активировать угольные мощности на срок до шести месяцев без одобрения парламента. Предполагается, что власти смогут воспользоваться экстренными полномочиями до 31 марта 2024 года.