"Сургутнефтегазу" разрешили сохранить обращение акций за рубежом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" сообщил, что получил разрешение на продолжение обращения своих акций за пределами России.

Доля обыкновенных ADR в уставном капитале "Сургутнефтегаза" на конец 30 июня 2021 года составила 3,36%, "префов" - 5,55%. Количество бумаг, представленных одной американской депозитной акцией - 10 штук.

На протяжении последних, по меньшей мере, пяти лет доля обращаемых в виде американских депозитарных расписок акций компании сокращалась. Так, по итогам первого полугодия 2017 года доля обыкновенных ADR составляла 6,2%, привилегированных - 8,4%. В 2018 доли сократились до 5,65% и 7,95% соответственно, в 2019 - до 5,07% и 6,83%, в 2020 - до 3,84% и 5,88%.

Программа ADR I уровня по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" запущена в 1996 году, по привилегированным - в 1998 году. Банком-депозитарием является Bank of New York Mellon.