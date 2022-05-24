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"Сады Придонья" из-за санкций начали экономить на дизайне упаковки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Сады Придонья" (Волгоградская область) упростило дизайн упаковки соков, детского питания и Nemoloko в связи с санкциями, сообщила пресс-служба предприятия.

"Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки", - говорится в сообщении.

По информации компании, в ближайшее время на полки магазинов поступит продукция в упаковке "Тетра Пак" в "минималистичном дизайне". Согласно изображению, размещенному в соцсетях предприятия, значительная часть упаковки теперь белого цвета, цветными остались только логотип и ягоды.

"Такой дизайн – временная и вынужденная мера", - отмечают в пресс-службе.

"Качество продуктов внутри пакетов не пострадает", - заверяет компания.

АО "Сады Придонья" занимается выращиванием фруктов и овощей в хозяйствах Волгоградской, Саратовской и Пензенской областей. Мощности по переработке и производству готовой продукции расположены рядом с основным сельскохозяйственным подразделением компании – в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.

АО находится под управлением ОАО "Национальная продовольственная группа (НПГ) "Сады Придонья". Бенефициаром является президент "НПГ "Сады Придонья" Андрей Самохин.

Сады Придонья Волгоградская область
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