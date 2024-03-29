"Сады Придонья" в 2023 году увеличили производство готовой продукции на 50%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "Сады Придонья" (Волгоградская область) в 2023 году увеличило производство готовой продукции на 50% по сравнению с 2022 годом – до 526,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

"В 2023 году компания нарастила на 29% сбор плодоовощной продукции – собственный урожай составил более 107 тыс. тонн; на 30% (до 137 тыс. тонн) – мощности переработки; на 50% (до 526,5 тыс. тонн) – выпуск готовой продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост показателей связан с модернизацией производства, открытием новых линий и расширением площадей суперинтенсивных садов.

В ближайших инвестиционных планах "Садов Придонья" возвести еще один з‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌авод по переработке яблок мощностью 1 тыс. тонн в сутки, организовать работу дополнительного цеха №3 мощностью 1 тыс. тонн в сутки, построить два склада на 10 тыс. тонн каждый, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Сады Придонья" в среднесрочной перспективе планируют увеличить на 25% площади яблоневых садов – до 10 тыс. га, а также площади вишневых садов – на 20% до 600 га.

АО "Сады Придонья" занимается выращиванием фруктов и овощей в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. Мощности по переработке и производству готовой продукции расположены рядом с основным сельскохозяйственным подразделением компании – в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.