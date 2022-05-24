Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

РФ в апреле увеличила поставки нефти в Китай через Казахстан на 9% к марту

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Транзит нефти России в Китай через Казахстан в апреле составил 829 тысяч тонн, что на 9% больше, чем в марте текущего года. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Всего в январе-апреле по этому маршруту было поставлено 3,2 млн тонн нефти.

Казахстан в отчетном месяце сдал для прокачки по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) 4,6 млн тонн, или на 2% больше, чем в предыдущем периоде. Казахстанский транзит без учета КТК вырос в 1,5 раза, до 986 тыс. тонн.

Китай Казахстан Каспийский трубопроводный консорциум КТК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Сады Придонья" из-за санкций начали экономить на дизайне упаковки

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

Минпромторг разработает новые инструменты поддержки "АвтоВАЗа"

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

Президент РФ закрепил указом сниженный лимит продажи валютной выручки

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Швейцарский концерн Sulzer решил уйти из РФ

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });