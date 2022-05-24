РФ в апреле увеличила поставки нефти в Китай через Казахстан на 9% к марту

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Транзит нефти России в Китай через Казахстан в апреле составил 829 тысяч тонн, что на 9% больше, чем в марте текущего года. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Всего в январе-апреле по этому маршруту было поставлено 3,2 млн тонн нефти.

Казахстан в отчетном месяце сдал для прокачки по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) 4,6 млн тонн, или на 2% больше, чем в предыдущем периоде. Казахстанский транзит без учета КТК вырос в 1,5 раза, до 986 тыс. тонн.