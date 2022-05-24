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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Moody's понизило на одну ступень долгосрочные рейтинги семи украинских банков

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги риска контрагента украинских Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, ТАСкомбанка, Райффайзен банка, банка "Восток" и банка "Пивденный" с "Caa1" до "Caa2" по новой методологии.

Как отмечается в сообщении на сайте агентства, понижение рейтингов обусловлено снижением суверенного рейтинга Украины до "Caa3" с "Caa2" с "негативным" прогнозом.

"Негативный" прогноз отражает высокую степень неопределенности в отношении дальнейшего хода военной операции на Украине и его кредитных последствий, таких как усиление проблем с ликвидностью в банковской системе и ее операционной среде.

Moody's Украина Приватбанк Ощадбанк Укрэксимбанк ТАСкомбанк Райффайзен банк банк Восток Пивденный
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