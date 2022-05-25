Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

Стоимость акций Twitter опустилась ниже средней цены покупки бумаг Маском

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Стоимость акций Twitter Inc упала на 5,6% по итогам торгов во вторник, опустившись ниже средней цены покупки бумаг компании Илоном Маском.

ЭкономикаИлон Маск поставил на паузу сделку с TwitterИлон Маск поставил на паузу сделку с TwitterЧитать подробнее

В начале апреля глава Tesla Inc. заявил, что владеет 73,12 млн акций Twitter (около 9,2% компании). Средняя цена приобретения бумаг Twitter Маском составила $36,157, свидетельствуют подсчеты Market Watch, основанные на регулятивных документах.

По итогам торгов 24 мая стоимость акций Twitter составила $35,76.

Как сообщалось, 25 апреля Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд, или $54,2 за акцию. Таким образом, текущая цена бумаг Twitter ниже согласованной в рамках сделки на 30,8%.

Twitter
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

Рубль закрыл торги вторника уверенным ростом к доллару и евро

"Сады Придонья" из-за санкций начали экономить на дизайне упаковки

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

Минпромторг разработает новые инструменты поддержки "АвтоВАЗа"

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });