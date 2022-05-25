Стоимость акций Twitter опустилась ниже средней цены покупки бумаг Маском

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Стоимость акций Twitter Inc упала на 5,6% по итогам торгов во вторник, опустившись ниже средней цены покупки бумаг компании Илоном Маском.

В начале апреля глава Tesla Inc. заявил, что владеет 73,12 млн акций Twitter (около 9,2% компании). Средняя цена приобретения бумаг Twitter Маском составила $36,157, свидетельствуют подсчеты Market Watch, основанные на регулятивных документах.

По итогам торгов 24 мая стоимость акций Twitter составила $35,76.

Как сообщалось, 25 апреля Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд, или $54,2 за акцию. Таким образом, текущая цена бумаг Twitter ниже согласованной в рамках сделки на 30,8%.