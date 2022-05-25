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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

ЦБ РФ сообщил, что ряду банков потребуется докапитализация

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ряду банков потребуется докапитализация, ЦБ РФ будет взаимодействовать с правительством по вопросу их господдержки, рассматривает и не использованные в своей практике способы докапитализации, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин ходе конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

Банковский сектор к началу 2022 года подошёл с солидным запасом прочности, напомнил Тулин. Так, капитал составлял 12,5 трлн рублей, из которых запас в среднем по сектору оценивался в 7 трлн рублей. "То есть банки могли потерять 7 трлн рублей из 12,5 трлн рублей и при этом соблюдать обязательные нормативы", - отметил. Тулин.

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Вместе с тем, он указал, что у некоторых банков есть излишний запас капитала, а у некоторых вообще его нет. "Поэтому некоторые банки, я боюсь, что чем крупнее, тем больше проблем, в особенности в сложившейся ситуации, некоторые банки будут нуждаться в капитализации. Когда мы выйдем на цифру, мы, безусловно, должны будем провзаимодействовать с правительством по вопросам поддержки, докапитализации, прежде всего (у ряда банков Российская Федерация является акционером, в других банках она не является акционером, но они системно значимые) и определим готовность и возможность правительства участвовать в этом процессе", - заявил первый зампред.

Он напомнил, что правительство уже анонсировало планы докапитализировать банки путём приобретения привилегированных акций за счёт средств ФНБ.

"Но мы для себя опять же в рамках такой визионерской деятельности рассматриваем иные, до сих пор не испробованные в нашей практике способы докапитализации. После этого, когда мы проведём аналитическую работу и приведём к определенному согласию свои позиции с правительство, мы очевидно анонсируем наши планы, подходы. Очевидно, к этому же времени будет приурочено наше решение по публикации и постепенному раскрытию информации, финансовой отчётности наших банков", - заявил он.

ЦБ РФ
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