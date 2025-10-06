Газпромбанк в сентябре получил в капитал из ФНБ 30 млрд рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 30 млрд рублей из Фонда национального благосостояния были размещены в привилегированные акции Газпромбанка, сказано в материалах на сайте Минфина.

Всего в "префы" ГПБ вложено 194,95 млрд рублей средств ФНБ.

Закон, позволяющий Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств ФНБ привилегированные акции кредитных организаций, был принят весной 2022 года. Вскоре, в июне, ГПБ получил в капитал через выкуп "префов" 50 млрд рублей из ФНБ.