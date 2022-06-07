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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

"Ростелеком" увеличил объем размещения бондов до 15 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-08R с офертой через 3 года с 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,2% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,46% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,9% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался.

Сбор заявок прошел 7 июня с 11:00 до 15:00.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 15 июня.

В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на долговой рынок в конце апреля - начале мая. Тогда компания без премаркетинга разместила выпуск облигаций со сроком 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.

Кроме того, компания 19 апреля провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения составила 101,50% от номинала. Спрос со стороны инвесторов на бонды более чем втрое превысил объем размещения.

Средства от размещения компания планировала направить на рефинансирование долга. Организатором и агентом по размещению в обеих сделках выступил Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 145 млрд рублей.

"Ростелеком" – крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное – у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float – 29,02%.

Ростелеком
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