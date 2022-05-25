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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Россия в апреле снизила добычу нефти на 12% к марту

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти с учетом газового конденсата в апреле снизилась по сравнению с мартом на 12,1% и составила 41,12 млн т, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой. По отношению к апрелю 2021 года добыча снизилась на 4,4%.

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Нефти без газового конденсата добыто 37,9 млн т, что на 12,1% меньше, чем в марте и на 4,8% уступает показателю апреля 2021 года.

Таким образом, среднесуточная добыча нефти Россией в апреле составила 1262,47 тыс. т, или 9,12 млн баррелей в сутки с коэффициентом баррелизации 7,22.

Разрешенный уровень добычи нефти (конденсат в сделке не учитывается) для РФ в апреле - 10,436 млн б/с, то есть отставание составляет почти 1,32 млн б/с, а сделка ОПЕК+ выполнена на 334%.

Россия нефть
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