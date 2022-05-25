"НОВАТЭК" начал предпроектные работы по СПГ-заводу по российской технологии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Компания "НОВАТЭК" начала предпроектные работы по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 5 млн тонн по российской технологии, сообщил председатель правления Леонид Михельсон журналистам в Тюмени в среду.

"Сейчас будем делать проект (...), чтобы на ОГТ (основания гравитационного типа - ИФ), которые мы производим в Мурманске, разместить две линии. Чтобы это производство было 5 млн тонн. Начали предпроектные работы. Вот это будет все сделано на российском оборудовании", - сказал Михельсон

Он отметил, что компания уже опробовала собственную технологию сжижения "Арктический каскад", в настоящее время она работает. "Сделали опытно-промышленную установку, небольшую, чуть меньше 1 млн тонн производство СПГ. Но головной боли много получили – где-то на год, но она сейчас работает, полностью сделанная на российском оборудовании", - сказал Михельсон.

Как сообщалось, в рамках предприятия "Обский СПГ" планировалось построить завод по сжижению природного газа на 5 млн тонн в год по собственной технологии "НОВАТЭКа" – "Арктический каскад". Однако после того, как в процессе запуска 4-й очереди "Ямал СПГ" обнаружились проблемы с технологией, в СМИ появилась информация о том, что на базе "Обского СПГ" может быть реализован газохимический комплекс, а не СПГ-завод.