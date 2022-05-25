Рост цен промпроизводителей в РФ в апреле ускорился до 6,3%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2022 года подскочили на 6,3% после роста на 5,9% марте, на 3,9% в феврале и на 0,1% в январе 2022 года, сообщил в среду Росстат.

Апрельский рост является максимальным с января 1999 года, когда был зафиксирован скачок цен промпроизводителей на 6,9% (сопоставимо высокий показатель наблюдался также в июне 2020 года - рост на 6,1%).

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале мая, ожидали в апреле противоположной динамики цен промышленных производителей: консенсус-прогноз по этому показателю составлял минус 1,5%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в апреле ускорился до 31,5% после 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе. Показатель оказался максимальным с декабря 2000 года (рост на 31%).

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в апреле 2022 года выросли на 11,8% (в годовом выражении - рост на 63,5%). В том числе увеличились в апреле цены на уголь (за исключением антрацита, коксующегося угля и бурого угля) - на 42,4%, никелевые концентраты - на 41,7%, природные алмазы (кроме технических) - на 32,1%, коксующийся уголь - на 27,3%, вольфрамовые концентраты- на 27,0%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 25,3%, апатитовый концентрат- на 24,2%, природный газ- на 23,8%, огнеупорные глины - на 20,9%, цинковые концентраты- на 19,3%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в апреле 2022 года увеличились на 5,3% (в годовом сравнении рост составил 25,8%). В том числе в сфере производства кокса и нефтепродуктов цены в апреле поднялись на 9,9% (при этом снизились цены на топочный мазут - на 21,9%, автомобильный бензин - на 11,3%), в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов рост цен составил 6,8%, пищевых продуктов - 6,1%, химических веществ и продуктов, а также неметаллической минеральной продукции -5,6%, в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий цены выросли на 4,7%, машин и оборудования - на 3,8%, в металлургическом производстве - на 3,6%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей снизились в апреле на 2,4% (в годовом сравнении - выросли на 5%).