ЦБ РФ может изменить подход к определению инсайда для снижения нагрузки на банки

Однако о полном отказе от раскрытия инсайдерской информации речи не идет, заверил регулятор

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассматривает возможность изменения подхода к определению инсайдерской информации для снижения нагрузки на кредитные организации, заявил зампред Банка России Юрий Исаев.

"Сейчас просто это дополнительные сложности для кредитных организаций. Нам кажется целесообразным все-таки посмотреть, что является инсайдом, что не является инсайдом, и, может быть, отказаться от номинации на инсайд по ряду показателей, которые критически не влияют на стоимость финансовых продуктов", - сообщил журналистам Исаев в кулуарах ежегодной встречи кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Он отметил, что перечень этих показателей еще обсуждается. "Проводим такой эксперимент. Думаю, какое-то время займет. Наверно, месяц, может быть, потребуется, чтобы оценить, работает это в принципе или нет", - сказал зампред.

ЦБ также рассматривает возможность отменить требование по раскрытию обязательной информации для банков, оставив только добровольную часть.

"Мы сейчас тоже внутри споры ведем, какую информацию из обязательной можно было бы убрать, тем самым предоставив кредитным организациям возможность этот перечень инсайдерской информации сократить", - заявил Исаев.

"Это такая непростая история. По сути, можно сказать, мы только начали формировать этот рынок с точки зрения влияния инсайдерской информации, ответственности за ее разглашение, на взлете взять его и сразу приземлить, достаточно было бы сложно", - добавил он.

По его словам, о полном отказе от раскрытия инсайдерской информации речи не идет. "Я бы не согласился на то, чтобы взять его (закон об инсайде - прим. ИФ) и отменить особенно в наших условиях. Это очень важный инструментарий, который не только регулятору нужен, но в конечном итоге откажется очень важным и для участников рынка", - подчеркнул зампред ЦБ.