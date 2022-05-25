Курс доллара подорожал на 2,53 рубля после падения ниже 56 рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро скорректировались к рублю на "Московской бирже" после того, как в начале сессии достигли многолетних минимумов. Рубль подешевел на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения основных налоговых выплат месяца.

К 19:00 доллар дорожал на 2,53 рубля к уровню закрытия торгов вторника и торговался у 59,33 рубля. В течение торгов курс опускался ниже 56 рублей впервые с 27 февраля 2018 года. Евро подрожал на 2,08 рубля, до 60,63 рубля, хотя утром опускался ниже 58 рублей впервые с 1 июня 2015 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,33 рубля - до 59,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов, скорректировавшись вниз после непрерывного роста на протяжении десяти сессий подряд. Поводом к закрытию позиций и фиксации прибыли послужили завершение пика налогового периода мая (в среду, 25 мая, в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы) и дальнейшие действия российских властей по нормализации денежно-кредитной политики и ослаблению мер валютного контроля.

Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая, почему регулятор изменил график заседаний, неясно.

Однако незадолго до публикации этого сообщения ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

В начале этой недели сигнал о наличии пространства для снижения ставки повторил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года продолжили снижение, вернувшись к значениям мая предыдущего года, говорится в комментарии ЦБ. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились до уровня начала текущего года.

"Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки", - отмечает Банк России.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, в 2022 году составит 18-23%, в 2023 году снизится до 5-7%, вернется к цели в 4% в 2024 году.

Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года, согласно опросу "инФОМ", снизились на 1 процентный пункт (п.п.) к апрелю и составили 11,5%. "Снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны", - подчеркивает регулятор.

Вместе с тем, наблюдаемая населением годовая инфляция в мае существенно увеличилась: ее медианная оценка составила 25,1% (+5,2 п.п. к апрелю). Это максимальное значение с сентября 2015 года, отмечает ЦБ.

Сейчас на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами происходит значительное укрепление курса рубля после обвала в феврале. С 24 мая уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте был снижен с 80% до 50%. Как подчеркнул Минфин, этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке".

Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50% было закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля. Документ размещен на портале официальных правовых актов 24 мая.

Россия в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, сообщил в среду российский Минфин.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина России и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

"Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента", - сообщило министерство.

Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания своего государственного долга, сложившуюся в связи отказом в продлении лицензии Минфином США ситуацию нельзя считать дефолтом, считает экс-министр финансов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Нефтяные котировки замедлили рост в среду после выхода официальных статистических данных об изменении запасов топлива в США. Июльские фьючерсы на Brentк 19:15 по Москве дорожали в Лондоне на 0,04%, до $113,6 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали в Нью-Йорке на 0,08%, до $109,86 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 482 тысячи баррелей и составили 219,71 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,66 млн баррелей, до 106,92 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,13 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,64 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена не исключает введение ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы сдержать резко подскочившие цены на топливо в стране.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 26 мая на 66,94 копейки, до 56,2996 рубля, и уменьшил курс евро на 94,95 копейки, до 57,921 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 30,2 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,7163 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, повысился на 29,94 копейки и составил 57,1898 рубля.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 939,405 млн, из которых $1 млрд 435,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 504,143 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,2593 рубля, до 57,8674 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 35,88 копейки, до 58,4224 рубля. Объем торгов евро составил 3 390,398 млн евро, из которых 1 083,748 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 2 306,65 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в среду относительно предыдущего торгового дня на ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 14,01% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 26 б.п. - до 13,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 49 б.п. - до 13,84% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 45 б.п. - до 13,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 37 б.п. - до 13,84% годовых.