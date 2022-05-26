Аналитики ждут замедления роста ВВП еврозоны на 2 п.п. из-за Украины и Китая

Базовый сценарий предусматривает падение ВВП России и Украины на 10% и 35%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины и новые локдауны в Китае из-за коронавирусаподрывают восстановление мировой экономики на фоне ускорения инфляции, говорится в новом исследовании Bloomberg Economics.

Рост ВВП еврозоны в 2022 году будет примерно на 2 процентного пункта ниже, чем мог бы быть в отсутствие этих обстоятельств, а рост ВВП США - на 1,1 процентного пункта, считают авторы доклада.

Базовый сценарий экспертов предусматривает замедление темпов роста экономики Китая до 2% в текущем году, падение ВВП России и Украины на 10% и 35% соответственно, а также падение мировых фондовых рынков на 12,5% и потрясения на сырьевых рынках.

Совокупное влияние этих факторов ускорит инфляцию в еврозоне на 1,7 процентного пункта в текущем году в случае этого сценария.

При этом негативный сценарий предусматривает еще меньший рост ВВП Китая и более существенное падение экономики России и фондовых рынков.

Ситуация на Украине оказала непропорциональное негативное влияние на еврозону и является одной из причин, по которой Европейский центральный банк готовится начать цикл повышения процентных ставок в июле впервые более чем за десятилетие, отмечает Bloomberg.