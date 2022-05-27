"Ростсельмаш" отложил ввод тракторного завода из-за проблем с поставками оборудования

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш" отложил на середину 2023 года ввод тракторного завода в Ростове-на-Дону, сообщил гендиректор предприятия Валерий Мальцев на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

"Новый тракторный завод мы планируем запустить в следующем году. Это будет, скорее всего, в середине года. Есть проблемы по поставкам оборудования. Мы планировали его запустить чуть раньше. Но проект не остановлен, проект ведется", - сказал Мальцев.

Он отметил, что на заводе планируется производить 5 серий сельхозтракторов, 4 вида дорожно-строительной техники.

"Разработка первых трех моделей ведется, мы создали дополнительную компетенцию – конструкторское бюро, представим первые машины на испытания – экскаватор-погрузчик, телескопический погрузчик – во второй половине следующего года, фронтальный погрузчик – в начале 2024 года, гусеничный экскаватор – в 2025 году", - добавил Мальцев.

По его словам, "Ростсельмаш" сохраняет инвестиционные и производственные планы.

"Когда началась специальная военная операция, одним из первых решений было – не сокращение инвестиций. Все проекты у нас ведутся, кроме одного. Мы приостановили пока строительство нового окрасочного комплекса, но зато начали вести новый проект – создание производства прицепной техники в Таганроге. 51 новую модель до 2026 года мы планируем разработать, испытать, поставить на производство. Этот план будет выполнен", - отметил он.

Мальцев также сообщил, что общая номенклатура деталей, из которых "Ростсельмаш" производит комбайны и тракторы, в настоящее время составляет свыше 52 тыс. позиций, из них более 35 тыс. собственного производства, еще 16 тыс. наименований предприятие закупает у российских поставщиков.

"Дополнительно мы закупали 1,452 тыс. позиций, это как раз из недружественных на сегодняшний день стран. У нас разработаны планы по замещению этих позиций до середины следующего года", - сказал гендиректор.

По его словам, с этой целью в апреле "Ростсельмаш" провел конференцию, в которой приняли участие более 130 поставщиков со всей страны. В результате, удалось найти 13 поставщиков комплектующих из Ростовской области и довести их число до 135. Ожидается, что эти поставщики будут поставлять предприятию 150 номенклатурных позиций и смогут заместить почти 10% зарубежных поставок.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса, объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.