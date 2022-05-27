На терминале КТК полностью восстановили прием нефти от казахстанских грузоотправителей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме на всех причалах "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), ограничения сняты, сообщила пресс-служба правительства Казахстана в пятницу.

По данным пресс-службы, глава казахстанского правительства Алихан Смаилов и гендиректор АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николай Горбань обсудили в Нур-Султане вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт.

"Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане", - сказал Смаилов, его слова приводит пресс-служба.

Смаилов отметил, что необходимо принять все возможные меры для обеспечения своевременной реализации Проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти.

"Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры", - добавил Смаилов.

Ранее сообщалось, что все работы на выносном причальном устройстве (ВПУ) №2 после шторма успешно завершены и все три ВПУ консорциума работают в штатном режиме.

Как сообщалось, 23 марта КТК полностью приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск на минимальной производительности, прокачка нефти в штатном режиме и погрузка с двух ВПУ из трех была возобновлена 23 апреля.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционеры КТК: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.